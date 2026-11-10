महराजगंज: लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में भिड़ंत, जमकर पथराव; थाना प्रभारी समेत कई घायल

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात नगर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई डोल समितियों की ओर से डीजे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक-दूसरे से अधिक तेज आवाज और ऊंचे डीजे का प्रदर्शन करने की होड़ लगी थी। इसी बीच युवकों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। दोनों तरफ से ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे चलने लगे। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिसकर्मियों पर भी हमला किए जाने की सूचना है। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय के हाथ में चोट आई। वह रात करीब एक बजे सीएचसी निचलौल पहुंचे और अपना उपचार कराया।