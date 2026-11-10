Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Two Groups Clash During Lakshmi Idol Immersion Stone Pelting Leaves SHO and Dozens Injured

महराजगंज: लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में भिड़ंत, जमकर पथराव; थाना प्रभारी समेत कई घायल

Tue, 10 Nov 2026 07:43 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 10 Nov 2026 07:43 PM IST
सार

सोमवार रात नगर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई डोल समितियों की ओर से डीजे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक-दूसरे से अधिक तेज आवाज और ऊंचे डीजे का प्रदर्शन करने की होड़ लगी थी। इसी बीच युवकों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया।

विज्ञापन
Two Groups Clash During Lakshmi Idol Immersion Stone Pelting Leaves SHO and Dozens Injured
लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/ एआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नगर में सोमवार देर रात लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे प्रतियोगिता में शामिल युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चलने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किए जाने की बात सामने आई है। बीच-बचाव करने पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय भी चोटिल हो गए। घटना में थाना प्रभारी समेत दर्जनों लोग घायल होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल पहुंचे, जहां सभी का उपचार किया गया। पुलिस ने मामले में थाना क्षेत्र के सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं, डीजे संचालकों को भी तलब कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

विज्ञापन

 

Trending Videos

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात नगर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई डोल समितियों की ओर से डीजे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक-दूसरे से अधिक तेज आवाज और ऊंचे डीजे का प्रदर्शन करने की होड़ लगी थी। इसी बीच युवकों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। दोनों तरफ से ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे चलने लगे। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिसकर्मियों पर भी हमला किए जाने की सूचना है। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय के हाथ में चोट आई। वह रात करीब एक बजे सीएचसी निचलौल पहुंचे और अपना उपचार कराया।

 

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

घटना में घायल थाना प्रभारी समेत कई लोग सीएचसी पहुंचे। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. अमरनाथ जायसवाल ने बताया कि सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। मंगलवार सुबह दवा देने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। उधर, थाना प्रभारी ने बताया कि डीजे संचालकों को बुलाया गया है। उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र के सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आगे भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

 

विज्ञापन

थाना प्रभारी समेत घायलों की सूची

पुलिस और अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घायलों में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय (48) पुत्र लालमन, प्रीत कुमार कांदू (21) पुत्र कन्हैयालाल निवासी कोट मोहल्ला निचलौल, श्रीकांत (62) पुत्र सहदेव निवासी ढेसो निचलौल, रोशन (19) पुत्र कोमल निवासी जिगनहवा, अर्जुन (20) पुत्र चौधरी कुमार निवासी जिगनहवा, सदानंद यादव (21) पुत्र जोखन निवासी जिगनहवा, अमित (24) पुत्र अशोक निवासी घोड़हवा, वीरू (22) पुत्र दयानंद निवासी घोड़हवा, नीतीश कुमार (18) पुत्र रामलाल निवासी घोड़हवा और डीजे संचालक आदित्य (19) पुत्र रामरमाशंकर निवासी सुकरौली, जिला कुशीनगर शामिल हैं। इनके अलावा भी कई लोग घायल होकर सीएचसी पहुंचे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed