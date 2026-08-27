नेपाल में जलप्रलय: महराजगंज में गंडक नदी से तीन शव बरामद, शिनाख्त नहीं, पड़ोसी देश से बहकर आने की आशंका

नेपाल से बहकर आए शव

एसएसबी इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने बताया कि अब तक भारतीय क्षेत्र में नेपाल से गंडक नदी में बहकर आए तीन शव बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में भारी बाढ़ के कारण नदी तेजी से बह रही है। आशंका है कि और भी शव भारतीय क्षेत्र में बहकर आ सकते हैं। एसएसबी और जिला प्रशासन मृतकों के परिजनों का पता लगाने के लिए नेपाल के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं।