Maharajganj News: रक्षाबंधन पर वृद्ध महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा की सौगात

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लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारणमहराजगंज। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए अहिल्याबाई होलकर बस यात्रा योजना का शुभारंभ किया। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का बुधवार को प्रदेश के सभी जनपदों में लाइव प्रसारण किया गया। जिले में नवीन मंडी स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाएं, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं आमजन मौजूद रहे।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर मातृशक्ति को अनूठी सौगात दी है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को एक सहयोगी के साथ निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे वरिष्ठ महिलाओं को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और वे धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक यात्राएं आसानी से कर सकेंगी।पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए लगातार कार्य कर रही है। अहिल्याबाई होलकर बस यात्रा योजना वरिष्ठ माताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। रक्षाबंधन पर शुरू की गई यह योजना मातृशक्ति के प्रति सरकार की संवेदनशील सोच और सम्मान को दर्शाती है।सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वरिष्ठ महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलने से उनके आवागमन में सहूलियत होगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने मंच पर 10 महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर साड़ी और मिठाई का पैकेट भेंट किया।कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महिलाओं को भी साड़ी और मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी राम दरश चौधरी, ब्लॉक प्रमुख सदर प्रतिनिधि विवेक गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।