Maharajganj News: नेट बांधने का खंभा तक नहीं लगा....कागजों में हैंडओवर हो गया टेनिस कोर्ट

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3.75 करोड़ रुपये से पूरा कराया गया उक्त कार्यमहराजगंज। स्पोर्ट्स स्टेडियम के टेनिस कोर्ट का तय अवधि के पांच माह बाद कागजों में तो हैंडओवर तो हो गया लेकिन खिलाड़ियों को इसकी सूचना नहीं है। यूपी सिडको ने यह उच्चीकरण कार्य 3.75 करोड़ रुपये की लागत से कराया है। लेकिन स्थिति यह है कि कोर्ट नेट बांधने के लिए खंभे तक नहीं लगाए जा सके हैं। बिजली का काम भी आधा-अधूरा है। यूपी सिडको ने कागज में टेनिस कोर्ट हैंडओवर कर दिया लेकिन सुविधाएं क्रीड़ा विभाग विकसित करा रहा है।जानकारी के अनुसार, छत्रपति शाहूजी महाराज स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट को उच्चीकृत करने के लिए शासन ने 3.75 करोड़ रुपये अवमुक्त करते हुए काम यूपी सिडको को वित्तीय वर्ष 2024-25 में सौंपा। कार्यवायी संस्था ने मार्च 2025 में कार्य शुरू कराया। यह काम मार्च 2025 तक पूरा होना था लेकिन तय समय बीतने के बाद भी यह कोर्ट हैंडओवर नहीं किया गया।इसकी वजह से सांसद खेल स्पर्धा के दौरान टेनिस खिलाड़ियों को खेलने के लिए चौक स्टेडियम तक जाना पड़ा। तत्कालीन डीएम संतोष कुमार शर्मा और उनके बाद सीडीओ महेंद्र कुमार सिंह ने जब कार्यदायी संस्था पर सख्ती की तो यूपी सिडको ने जैसे-तैसे इसे अगस्त 2026 में क्रीड़ा विभाग को हैंडओवर कर दिया। कोर्ट हैंड ओवर होने के बाद भी टेनिस के शौकीन इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।कारण कि जरूरी सुविधाओं तक का इंतजाम नहीं किया गया है। जैसे रात में खेलने के लिए लाइटिंग प्रबंध, नेट बांधने के लिए खंभा इत्यादि नहीं है। खिलाड़ी अजय कसौधन व राजेश ने बताया कि टेनिस कोर्ट के लिए तीन वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। हैंड ओवर होने के बाद भी इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं।डीएम व सीडीओ के लगातार दबाव के कारण यूपी सिडको ने इसी महीने हैंडओवर दिया है। हालांकि जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। इनका इंतजाम किया जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर यह खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा।-सरिता रानी, जिला क्रीड़ा अधिकारी।