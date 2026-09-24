Maharajganj News: पैर फिसलने से नहर में डूबी वृद्धा की तलाश में जुटी एनडीआरएफ
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
निचलौल। नारायणी नदी से निकली देवरिया शाखा नहर में बुधवार को एक बुजुर्ग महिला पैर फिसलने से डूब गई। सूचना मिलने पर पहुंची निचलौल पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कराई। देर तक उनका पता नहीं चल सका। एनडीआरएफ की टीम भी महिला की तलाश में जुटी हुई है। निचलौल थाना क्षेत्र के हरगांव निवासी पड़ोही ने पुलिस को बताया कि उसकी मां सावित्री देवी (60) बुधवार को गांव के बगल से गुजर रही देवरिया शाखा नहर के किनारे से जा रही थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह नहर के गहरे पानी में गिर गईं और डूब गईं। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला की तलाश शुरू कराई। महिला को खोजने के लिए पुलिस बल के साथ एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है।
थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि महिला के नहर में डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस बल को मौके पर भेजा गया है। एनडीआरएफ की टीम की मदद से तलाश कराई जा रही है।
विज्ञापन
थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि महिला के नहर में डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस बल को मौके पर भेजा गया है। एनडीआरएफ की टीम की मदद से तलाश कराई जा रही है।
विज्ञापन