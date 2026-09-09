Maharajganj News: संदिग्ध परिस्थितियों में बगीचे में घायल पड़ा मिला बाइक सवार युवक

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जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह खेत में काम करने जा रहे एक व्यक्ति की नजर बगीचे में पड़े घायल युवक पर पड़ी। उसने तत्काल इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और उसको देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। घायल बाइक सवार की पहचान मुबारक निवासी कोनघुसरी अड्डा बाजार थाना नौतनवा के रूप में हुई है।सवाल यह है कि यदि हादसा हाईवे पर हुआ तो बाइक सवार बगीचे तक कैसे पहुंचा। घायल युवक की स्थिति गम्भीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर भिजवाया जहां युवक का इलाज चल रहा है।इस बाबत एसओ कोल्हुई गौरव सिंह ने बताया कि घायल से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही युवक के साथ घटी घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही हादसे की सही वजह सामने आने की उम्मीद है।