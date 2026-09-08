Maharajganj News: नशे के इंजेक्शन व भारी मात्रा में अवैध सामान के साथ बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार

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आरोपी के पास से 120 पीस इंजेक्शन, एसी इलेक्ट्रिक पंप 10 पीस तथा 15 पैकेट हुक्का फ्लेवर बरामदखनुआ। एसएसबी 66वीं वाहिनी की सीमा चौकी चंडीथान एवं सीमा शुल्क विभाग नौतनवा की संयुक्त टीम ने सोमवार को भारी मात्रा में अवैध सामान के साथ बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से आरोपी के पास से नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले 120 पीस इंजेक्शन, एसी इलेक्ट्रिक पंप 10 पीस तथा 15 पैकेट हुक्का फ्लेवर बरामद किया गया।जानकारी के अनुसार एसएसबी की सीमा चौकी चंडीथान के प्रभारी निरीक्षक मणि भूषण प्रकाश को सूचना मिली कि सीमा चौकी दोमुंहानाघाट के कार्यक्षेत्र में सीमा सड़क मार्ग से एक व्यक्ति दो पहिया वाहन पर अवैध सामान लेकर नेपाल जाने की फिराक में है। सीमा चौकी प्रभारी निरीक्षक ने सीमा चौकी दोमुंहानाघाट के सहायक उप निरीक्षक प्रीतीश भट्टाचार्य को नाका दल गठित कर बताए गए स्थल पर रवाना कर दिया lसाथ ही उन्होंने उसी मार्ग पर गश्त कर रहे सीमा शुल्क विभाग नौतनवा के अधीक्षक वीएस के पाल एवं उनकी टीम को भी इसकी जानकारी दी। फिर एसएसबी और कस्टम विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बैरियहवा के पास डंडा नदी पुल पर रणनीति के तहत नाकेबंदी कर दी। बताया गया है कि नाकाबंदी के थोड़ी देर बाद ही नौतनवा की ओर से बॉर्डर रोड पर एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। नाका पार्टी ने जब उसे रुकने का संकेत दिया तो वह घबराकर भागने की कोशिश करने लगा। जवानों ने उसे चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया।बाइक पर बांधी गई प्लास्टिक की बोरी की तलाशी लेने पर उसमें से नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले 120 पीस इंजेक्शन, एसी इलेक्ट्रिक पंप 10 पीस तथा 15 पैकेट अफजल ऑथेंटिक फ्लेवर्ड मोलासेस (हुक्का फ्लेवर) बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह इस सामान को तस्करी के उद्देश्य से नेपाल ले जा रहा था l पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुनील यादव के रूप में हुई है l सामान से संबंधित दस्तावेज मांगने पर अभियुक्त कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका lसंयुक्त टीम ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए जब्ती सूची तैयार कर सामान, बाइक एवं गिरफ्तार आरोपी को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम कार्यालय नौतनवा को सौंप दिया है।