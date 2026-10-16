Maharajganj News: 400 मीटर दौड़ में श्रवण व गुड़िया ने मारी बाजी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:01 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
ठूठीबारी। हरपुर न्याय पंचायत स्तरीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता शीशगढ़ टोला डगरुपुर जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में बृहस्पतिवार कबड्डी, खो खो, दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के 400 मीटर दौड़ में श्रवण व गुड़िया ने बाजी मारी।
कबड्डी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बालक वर्ग में सिहाभार प्रथम मनिकापुर द्वितीय, बालिका वर्ग में मनिकापुर प्रथम, सिहाभार द्वितीय, बालिका वर्ग खोखो में सिहाभार प्रथम, मनिकापुर द्वितीय, बालक वर्ग में गणेशपुर प्रथम, सेमरहना द्वितीय, 400 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में श्रवण प्रथम, राजबली द्वितीय बालिका वर्ग में गुड़िया प्रथम, अंजू यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में मुन्ना ने प्रथम, अमित यादव ने द्वितीय तो बालिका वर्ग में प्रतिमा ने प्रथम, रोशनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
इससे पहले, शीशगढ़ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश यादव व डगरुपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन मद्धेशिया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान बृजेश पटेल, सौरभ कुमार द्विवेदी मार्कंडेय तिवारी सूर्यभान उपाध्याय अभिषेक रमन कृष्ण कुमार पांडेय प्रकाश राजेश संगपाल गौतम आदि अध्यापक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
कबड्डी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बालक वर्ग में सिहाभार प्रथम मनिकापुर द्वितीय, बालिका वर्ग में मनिकापुर प्रथम, सिहाभार द्वितीय, बालिका वर्ग खोखो में सिहाभार प्रथम, मनिकापुर द्वितीय, बालक वर्ग में गणेशपुर प्रथम, सेमरहना द्वितीय, 400 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में श्रवण प्रथम, राजबली द्वितीय बालिका वर्ग में गुड़िया प्रथम, अंजू यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में मुन्ना ने प्रथम, अमित यादव ने द्वितीय तो बालिका वर्ग में प्रतिमा ने प्रथम, रोशनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
इससे पहले, शीशगढ़ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश यादव व डगरुपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन मद्धेशिया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान बृजेश पटेल, सौरभ कुमार द्विवेदी मार्कंडेय तिवारी सूर्यभान उपाध्याय अभिषेक रमन कृष्ण कुमार पांडेय प्रकाश राजेश संगपाल गौतम आदि अध्यापक मौजूद रहे।
विज्ञापन