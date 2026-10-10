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Maharajganj News: 402 होमगार्डों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण, 12 से 16 तक शिविर

Sat, 10 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:45 AM IST
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Medical examination will be conducted at the police line from 8 am onwards.
महराजगंज। जिले में तैनात 402 होमगार्डों के स्वास्थ्य परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली गई है। होमगार्डों का चिकित्सकीय परीक्षण 12 से 16 अक्तूबर तक निर्धारित कार्यक्रम के तहत कराया जाएगा। इसके लिए चिकित्सकों की दो समितियां गठित की गई हैं। परीक्षण पुलिस लाइन में सुबह आठ बजे से प्रस्तावित है।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स के पत्र के क्रम में यह व्यवस्था की गई है। परीक्षण में जिले में तैनात होमगार्डों के शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके लिए चिकित्सकों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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पहली चिकित्सा समिति में जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. पवन कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में डॉ. रितेश गुप्ता, डॉ. आलोक कुमार सिंह, डॉ. मनीष निगम, डॉ. ज्योति श्रीवास्तव, डॉ. विनय कुमार और अन्य चिकित्सकीय कर्मियों को शामिल किया गया है। दूसरी समिति की अध्यक्षता डॉ. मनीष करेंगे। इसमें डॉ. ज्योति आनंद, डॉ. अनिल कुमार, डॉ. चंद्रभान, डॉ. प्रियंका सिंह, डॉ. शेखर गुप्ता सहित अन्य चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी गई है।
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, संबंधित अधिकारियों और चिकित्सा समिति के सदस्यों को समय से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकीय परीक्षण के परिणाम और सुधार संबंधी जानकारी के लिए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अखिलेश यादव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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