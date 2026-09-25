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Maharajganj News: 71 लाख की लागत से बनेगा आरसीसी नाला, जलनिकासी होगी बेहतर

Fri, 25 Sep 2026 01:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 25 Sep 2026 01:26 AM IST
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Mahrajganj news
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से होगा निर्माण
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- बारिश में जलभराव से मिलेगी राहत,

महराजगंज। नगर पंचायत निचलौल के वार्ड नंबर चार स्थित मियां मुहल्ले में जल निकासी की समस्या दूर करने के लिए 71 लाख रुपये की लागत से आरसीसी नाला बनाया जाएगा। पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत प्रस्तावित इस परियोजना से बारिश और घरों से निकलने वाले पानी की निकासी को व्यवस्थित करने की तैयारी है।


नगर पंचायत के अनुसार मोहल्ले में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बारिश के दौरान कई स्थानों पर पानी जमा हो जाता है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। लंबे समय से बनी इस समस्या को देखते हुए आरसीसी नाला निर्माण की योजना तैयार की गई है।
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नाले के निर्माण से बारिश के पानी के साथ घरों से निकलने वाले गंदे पानी को भी निर्धारित मार्ग से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। इसके लिए करीब 71 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। योजना के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
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मानकों के अनुरूप कराया जाएगा निर्माण

नगर पंचायत की ओर से निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि आरसीसी नाला निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। औपचारिकताएं पूरी होते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। नाला बनने के बाद मियां मुहल्ले में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होने और जलभराव से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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