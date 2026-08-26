Maharajganj News: मोबाइल रिकवरी में महराजगंज पुलिस प्रदेश में तीसरे स्थान पर

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दूरसंचार विभाग की ओर से निर्धारित नए रैंकिंग पैटर्न के आधार पर जुलाई में हुई समीक्षा में महराजगंज पुलिस प्रदेश के टॉप-5 जिलों में शामिल हुई। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में सर्विलांस सेल और थानों की सीईआईआर टीम ने तकनीकी संसाधनों की मदद से गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की तलाश की। जुलाई में ट्रेस किए गए मोबाइलों में 88.54 प्रतिशत की रिकवरी एक्यूरेसी हासिल की गई।पुलिस के अनुसार, पिछले पांच माह में जिले में 518 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.51 करोड़ रुपये है। पुलिस ने बरामद सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए हैं।मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए आईएमईआई आधारित ट्रैकिंग, तकनीकी विश्लेषण और सीईआईआर पोर्टल की मदद ली गई। मोबाइल चोरी या गुम होने की सूचना मिलने के बाद सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके आईएमईआई नंबर को ट्रैक किया जाता है। अलग-अलग नेटवर्क पर मोबाइल सक्रिय होने की जानकारी मिलने पर सर्विलांस टीम उसकी लोकेशन और इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करती है।पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि मोबाइल रिकवरी के मामले में जनपद पुलिस को प्रदेश में तीसरा स्थान मिला है। इसका श्रेय सर्विलांस सेल और जिले के सभी थानों की सीईआईआर टीम को जाता है। तकनीकी संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल कर गुम और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी का अभियान आगे भी जारी रहेगा।