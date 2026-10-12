Maharajganj News: 50 बच्चों को लैपटॉप, दिव्यांगों को मिले सहायक उपकरण

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इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य गरीबों, वंचितों, पिछड़ों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना है। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ समय से पात्र लोगों तक पहुंचने पर जोर दिया।जिला प्रोबेशन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत माता-पिता की असामयिक मृत्यु से प्रभावित 50 बच्चों को लैपटॉप दिए गए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या जन्म उत्सव पर 15 लाभार्थियों को बेबी किट वितरित की गई। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 14 लाभार्थियों को बैटरी चालित साइकिल और 20 को ट्राईसाइकिल प्रदान कीं। वहीं, जिला उद्योग केंद्र की ओर से छह लाभार्थियों को टूल किट और उद्योग स्थापना के लिए ऋण स्वीकृति संबंधी सहायता दी गई।इस मौके पर पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कन्नौजिया, पीडी रामदरश चौधरी, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी दिव्यांगजन अधिकारी अभय पांडेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय आदि की मौजूदगी रही।