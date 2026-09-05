Maharajganj News: महिला अस्पताल में भी जन्मे कन्हैया, बच्चियों को मिला राधा का नाम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:17 AM IST
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महराजगंज। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महिला अस्पताल में भी खुशी का माहौल रहा। बृहस्पतिवार रात 12 बजे से शुक्रवार देर शाम तक अस्पताल में छह बच्चों का जन्म हुआ। इनमें चार बालक और दो बालिकाएं शामिल हैं। जन्माष्टमी के चलते परिजन ने नवजात बालकों को कान्हा और बालिकाओं को राधा के नाम से पुकारा।
अस्पताल में सरिता, अनीता, दुर्गावती और मंजू ने बालकों को जन्म दिया जबकि माधुरी और चंद्रावती के घर बालिकाओं ने जन्म लिया। नवजातों के जन्म की खबर मिलते ही परिजन में खुशी छा गई। जन्माष्टमी के दिन बेटे के जन्म को परिवारों ने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद माना। वहीं, बेटियों के जन्म पर भी परिजन ने खुशी जताई। अस्पताल में दिनभर राधा-कृष्ण के नाम की चर्चा होती रही और परिजन नवजातों को प्यार से इन्हीं नामों से बुलाते रहे।
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अस्पताल में सरिता, अनीता, दुर्गावती और मंजू ने बालकों को जन्म दिया जबकि माधुरी और चंद्रावती के घर बालिकाओं ने जन्म लिया। नवजातों के जन्म की खबर मिलते ही परिजन में खुशी छा गई। जन्माष्टमी के दिन बेटे के जन्म को परिवारों ने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद माना। वहीं, बेटियों के जन्म पर भी परिजन ने खुशी जताई। अस्पताल में दिनभर राधा-कृष्ण के नाम की चर्चा होती रही और परिजन नवजातों को प्यार से इन्हीं नामों से बुलाते रहे।
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