Maharajganj News: नोएडा को हराकर हरियाणा की टीम बनी कबड्डी चैंपियन

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आयोजक समिति के अध्यक्ष ने बताया कि फाइनल मुकाबले के कारण प्रतियोगिता स्थल पर दर्शकों की भीड़ लगी थी। दर्शक खिलाड़ियों को उत्साहित कर रहे थे। बुधवार को फाइनल मुकाबला हरियाणा और नोएडा टीम के बीच हुआ। हरियाणा की टीम 25 अंक के मुकाबले विपक्षी नोएडा की टीम 19 अंक ही बना सकी। और इस तरह हरियाणा टीम छह अंक से फाइनल मैच जीतकर विजेता बन गई।चैंपियन टीम हरियाणा को पूर्व प्रधान हरिनंदन उपाध्याय ने 12151 रुपये देकर सम्मानित किया। द्वितीय पुरस्कार नोएडा टीम को आरके पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हिदायतुल्लाह ने 7,151 रुपये, तृतीय पुरस्कार 5,151 रुपये, संतोष पाण्डेय ने सूर्या पब्लिक इंटर कॉलेज को सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजक समिति के अध्यक्ष नजरे आलम, इशहाक अहमद, मनोज यादव, संतोष मिश्र, अनुराग मिश्र, अमन मिश्र आदि रहे।