Maharajganj News: सचिवालय का दरवाजा तोड़कर इनवर्टर-बैटरी चोरी

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ग्राम प्रशासक द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, ग्राम पंचायत के सचिवालय भवन में ग्रामसभा से संबंधित कार्यों के लिए इनवर्टर और बैटरी रखी गई थी। नौ सितंबर की रात चोर दरवाजे की कुंडी तोड़कर भवन में दाखिल हुए और इनवर्टर व बैटरी चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे पंचायत सहायक सर्वेश निषाद सचिवालय में कार्य करने पहुंचे तो दरवाजे की कुंडी टूटी मिली। अंदर जाकर देखा तो वहां रखा इनवर्टर और बैटरी गायब थी। उन्होंने तत्काल ग्राम प्रधान/प्रशासक को इसकी सूचना दी।इसके बाद ग्राम प्रशासक गंगोत्री देवी ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने घटना की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।