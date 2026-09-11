Maharajganj News: सचिवालय का दरवाजा तोड़कर इनवर्टर-बैटरी चोरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:16 AM IST
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निचलौल। करमाहिया ग्राम पंचायत के सचिवालय भवन में बुधवार रात चोर ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर घुस गए। चोर सचिवालय में रखा इनवर्टर और बैटरी चोरी कर फरार हो गए। बृहस्पतिवार की सुबह पंचायत सहायक के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। ग्राम प्रशासक गंगोत्री देवी ने निचलौल थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कर चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है।
ग्राम प्रशासक द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, ग्राम पंचायत के सचिवालय भवन में ग्रामसभा से संबंधित कार्यों के लिए इनवर्टर और बैटरी रखी गई थी। नौ सितंबर की रात चोर दरवाजे की कुंडी तोड़कर भवन में दाखिल हुए और इनवर्टर व बैटरी चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे पंचायत सहायक सर्वेश निषाद सचिवालय में कार्य करने पहुंचे तो दरवाजे की कुंडी टूटी मिली। अंदर जाकर देखा तो वहां रखा इनवर्टर और बैटरी गायब थी। उन्होंने तत्काल ग्राम प्रधान/प्रशासक को इसकी सूचना दी।
इसके बाद ग्राम प्रशासक गंगोत्री देवी ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने घटना की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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ग्राम प्रशासक द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, ग्राम पंचायत के सचिवालय भवन में ग्रामसभा से संबंधित कार्यों के लिए इनवर्टर और बैटरी रखी गई थी। नौ सितंबर की रात चोर दरवाजे की कुंडी तोड़कर भवन में दाखिल हुए और इनवर्टर व बैटरी चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे पंचायत सहायक सर्वेश निषाद सचिवालय में कार्य करने पहुंचे तो दरवाजे की कुंडी टूटी मिली। अंदर जाकर देखा तो वहां रखा इनवर्टर और बैटरी गायब थी। उन्होंने तत्काल ग्राम प्रधान/प्रशासक को इसकी सूचना दी।
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इसके बाद ग्राम प्रशासक गंगोत्री देवी ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने घटना की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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