फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Inspection of cleanliness system in Saxena Nagar, listened to the problems of citizens

Maharajganj News: नगर पालिका अध्यक्ष ने किया सीसी रोड का उद्घाटन

Sat, 10 Oct 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Inspection of cleanliness system in Saxena Nagar, listened to the problems of citizens
महराजगंज। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल ने शुक्रवार को सुभाष नगर वार्ड में सीसी रोड का उद्घाटन किया। वहीं, सक्सेना नगर वार्ड में साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित लोगों को स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया।
विज्ञापन

सुभाष नगर वार्ड में सीसी रोड का उद्घाटन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। सड़क निर्माण से वार्ड के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और सड़क व्यवस्था बेहतर होगी। दोनों वार्डों में उन्होंने नागरिकों से संवाद कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की अपील की।
विज्ञापन

इस दौरान निर्मेष मंगल, सभासद अमितेश गुप्ता, राहुल पांडेय, मकसूद खान, कुंदन सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर इंद्रेश कुमार, रिंकू तिवारी, सफाई नायक सतीश चंद सहित वार्ड के नागरिक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed