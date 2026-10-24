Maharajganj News: भारत-नेपाल के जवानों ने की गश्त

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एसएसबी की 22वीं वाहिनी की सी समवाय भगवानपुर व नेपाल की सशस्त्र प्रहरी बल के जवानों ने सीमावर्ती गांवों और सीमा क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसमें एसएसबी के निरीक्षक अरुण पांडेय और नेपाल एपीएफ के निरीक्षक उपेंद्र बहादुर के नेतृत्व में जवान शामिल हुए। संवाद ा विज्ञापन

एसएसबी की 22वीं वाहिनी की सी समवाय भगवानपुर व नेपाल की सशस्त्र प्रहरी बल के जवानों ने सीमावर्ती गांवों और सीमा क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसमें एसएसबी के निरीक्षक अरुण पांडेय और नेपाल एपीएफ के निरीक्षक उपेंद्र बहादुर के नेतृत्व में जवान शामिल हुए। संवाद ा

सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी, घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बल सक्रिय हैं। बृहस्पतिवार की शाम कोतवाली क्षेत्र के सीमावर्ती गांव भगवानपुर में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त गश्त की।