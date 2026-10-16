Maharajganj News: त्योहार पर घर जा रहे नेपालियों की सोनौली सीमा पर भीड़

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यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जाम की स्थिति से निपटने के लिए बसों को सोनौली कस्बे के बाहर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली, मुंबई समेत भारत के विभिन्न शहरों में काम करने वाले नेपाली नागरिक त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे हैं। इससे सोनौली-बेलहिया सीमा पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। भीड़ को देखते हुए नेपाल पुलिस ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रूपनदेही जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी कृष्ण कुमार चंद ने बताया कि त्योहारों के दौरान सीमा पर यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सहायता के लिए सीमा चौकी बेलहिया समेत जिले के 17 स्थानों पर नागरिक सहायता केंद्र बनाए गए हैं।सीमा पर यात्रियों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की गई है। हेल्थ डेस्क पर मलेरिया, टीबी, एचआईवी, डेंगू आदि की जांच की जा रही है।