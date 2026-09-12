Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:07 AM IST
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- न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से।
- नगर पंचायत चौक के स्टेडियम में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
- पनियरा के एक मैरिज हटल में समाजवादी पार्टी का जन महापंचायत का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
- सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं की सिंचाई कॉलोनी में बैठक दोपहर 12 बजे से।
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- नगर पंचायत चौक के स्टेडियम में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
- पनियरा के एक मैरिज हटल में समाजवादी पार्टी का जन महापंचायत का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
- सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं की सिंचाई कॉलोनी में बैठक दोपहर 12 बजे से।