Maharajganj News: नगर में आज

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नगर के सक्सेना चौक पर यातायात पुलिस का जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।

घुघली के टीडी कॉलेज में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन पूर्वाह्न 11 बजे से।

जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।