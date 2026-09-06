Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:55 AM IST
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जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
नगर के सक्सेना चौक पर यातायात पुलिस का जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
घुघली के टीडी कॉलेज में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन पूर्वाह्न 11 बजे से।
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नगर के सक्सेना चौक पर यातायात पुलिस का जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
घुघली के टीडी कॉलेज में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन पूर्वाह्न 11 बजे से।