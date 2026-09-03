Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:09 AM IST
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कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक दोपहर बाद 2 बजे से।
सोनौली बॉर्डर का मंडलायुक्त गोरखपुर का निरीक्षण दोपहर 12 बजे से।
जिले के 430 टीकाकरण सत्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होगा सुबह 10 बजे से।
घुघली के टीडी इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षकों की ट्रेनिंग पूर्वाह्न 11 बजे से।
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सोनौली बॉर्डर का मंडलायुक्त गोरखपुर का निरीक्षण दोपहर 12 बजे से।
जिले के 430 टीकाकरण सत्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होगा सुबह 10 बजे से।
घुघली के टीडी इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षकों की ट्रेनिंग पूर्वाह्न 11 बजे से।