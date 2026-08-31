Maharajganj News: नगर में आज

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हनुमानगढ़ी चौराहे पर सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर में आशा क्लस्टर की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।

जिला स्टेडियम में बालिकाओं की फुटबॉल प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।

स्काउट को लेकर घुघली स्थित टीडी कॉलेज में शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्वाह्न 11 बजे से।

कलक्ट्रेट परिसर में निषाद पार्टी के पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।