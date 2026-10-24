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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   In the Anand Nagar Nagar Panchayat, party workers gave the minister a warm welcome.

Maharajganj News: देर शाम फरेंदा पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान

Sat, 24 Oct 2026 02:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:10 AM IST
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In the Anand Nagar Nagar Panchayat, party workers gave the minister a warm welcome.
फरेंदा। शुक्रवार की रात लगभग 08:30 बजे प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान उपनगर फरेंदा पहुंचे। फरेंदा नगर पंचायत में उन्हें एक निजी कार्यक्रम में शामिल होना था।
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नगर पंचायत आनंद नगर में उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वह वार्ड नंबर 09, स्वतंत्रता सेनानी नगर निवासी रमेश चौहान के यहां आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने रमेश चौहान के पुत्री को जन्मदिन की बधाई दी।

जगाधरी में जाम लगाए लोगों को समझाने का प्रयास करते पुलिस अधिकारी। पाठक

जगाधरी में जाम लगाए लोगों को समझाने का प्रयास करते पुलिस अधिकारी। पाठक- फोटो : shiv tripathi

जगाधरी में जाम लगाए लोगों को समझाने का प्रयास करते पुलिस अधिकारी। पाठक

जगाधरी में जाम लगाए लोगों को समझाने का प्रयास करते पुलिस अधिकारी। पाठक- फोटो : shiv tripathi

जगाधरी में जाम लगाए लोगों को समझाने का प्रयास करते पुलिस अधिकारी। पाठक

जगाधरी में जाम लगाए लोगों को समझाने का प्रयास करते पुलिस अधिकारी। पाठक- फोटो : shiv tripathi

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