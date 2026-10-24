Maharajganj News: देर शाम फरेंदा पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान

विज्ञापन



नगर पंचायत आनंद नगर में उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वह वार्ड नंबर 09, स्वतंत्रता सेनानी नगर निवासी रमेश चौहान के यहां आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने रमेश चौहान के पुत्री को जन्मदिन की बधाई दी। नगर पंचायत आनंद नगर में उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वह वार्ड नंबर 09, स्वतंत्रता सेनानी नगर निवासी रमेश चौहान के यहां आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने रमेश चौहान के पुत्री को जन्मदिन की बधाई दी।

विज्ञापन

फरेंदा। शुक्रवार की रात लगभग 08:30 बजे प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान उपनगर फरेंदा पहुंचे। फरेंदा नगर पंचायत में उन्हें एक निजी कार्यक्रम में शामिल होना था।