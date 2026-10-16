फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   In the 50-meter race for the boys' category at the primary school level, Ankit finished first and Niyazuddin finished second.

Maharajganj News: बेलभरिया की बेटियां बनी कबड्डी चैंपियन

Fri, 16 Oct 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
In the 50-meter race for the boys' category at the primary school level, Ankit finished first and Niyazuddin finished second.
सिसवा बाजार। परिषदीय विद्यालयों की ब्लॉकस्तरीय दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता बृहस्पतिवार को शुरू हुई। इसमें बेलभरिया की टीम ने कबड्डी बालिका वर्ग में प्रथम और बरवां द्वारिका ने दूसरा स्थान पाया।
विज्ञापन

प्राथमिक विद्यालय बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में अंकित प्रथम, नियाजुद्दीन द्वितीय रहे। बालिका वर्ग में परी ने पहला और शिवानी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर बालिका दौड़ में अंशिका प्रथम, अंकिता द्वितीय स्थान पर रहीं। 200 मीटर बालक दौड़ में शिवम प्रथम, कन्हैया द्वितीय रहे। जूनियर के 400 मीटर बालक वर्ग में अमन प्रथम, आदित्य द्वितीय स्थान पर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed