फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   In May, both sides accused each other of trespassing and assault.

Maharajganj News: एक-दूसरे पर लगाए मारपीट के आरोप, कोर्ट के आदेश पर नौ पर प्राथमिकी

Sat, 10 Oct 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
In May, both sides accused each other of trespassing and assault.
सिंदुरिया। जगदौर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, घर में घुसकर हमला करने और मोबाइल लूटने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों पक्षों के नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन

जगदौर निवासी अनीता देवी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि 19 मई को बासुदेव, उषा देवी, सुनील, मुनील, सुमित्रा और बिट्टू समेत अन्य लोगों ने उन्हें और उनके पति विनोद को लाठी-डंडों से पीटा व पति की जेब से मोबाइल निकाल लिया। उन्होंने अगले दिन घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने और पति का गला दबाने का भी आरोप लगाया। न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

वहीं, दूसरे पक्ष के बासुदेव ने आरोप लगाया कि 19 मई को विनोद, सावित्री और अनीता लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए। आरोप है कि विनोद ने उनके बेटे अरुण के सिर पर लाठी से वार किया। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। बासुदेव के अनुसार, थाने में सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिविल जज, प्रवर खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज ने दोनों पक्षों के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई के बाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्षों के नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed