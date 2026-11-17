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दीपक निषाद पुत्र बसंत निषाद भारतीय सेना की इंजीनियर रेजीमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती पंजाब के बठिंडा में थी। वह पत्नी और बच्चों के साथ आर्मी कैंप में रहते थे। रविवार रात करीब आठ बजे वह ड्यूटी पर गए थे। रात दस बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद कमरे पर लौट रहे थे। इसी दौरान डायवर्जन पर मुड़ते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथियों ने उन्हें तत्काल आर्मी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।दीपक की मौत से पत्नी रेनू का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके दो बेटे आशीष (11), वैभव (10) और दो साल की बेटी दीपा है। तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। गांव में भी शोक की लहर है। ग्रामीण परिजन को ढाढ़स बंधा रहे हैं।छठ पर्व को लेकर परिवार में तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच दीपक की मौत की खबर ने खुशियों को मातम में बदल दिया। जिस घर में पर्व की रौनक होनी थी, वहां अब चीख-पुकार मची है। बच्चों को अभी पिता की मौत की पूरी जानकारी नहीं है। उनकी मां को भी घटना के बारे में नहीं बताया गया है।दीपक का शव लेने के लिए उनके भाई जगन्नाथ और राकेश के साथ रिश्तेदार सुनील बठिंडा रवाना हो गए हैं। उनके गांव पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। सैनिक की असमय मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है।