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इंडोनिशिया की महिला के मामले की जांच में तीन एजेंसियां जुटी हुई हैं। पुलिस के साथ आईबी और लखनऊ एसटीएफ की टीम भी जांच कर रही हैं। एजेंसियों ने वीजा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन व चीन भेजे गए तीन भारतीयों के बारे में इंडोनेशिया के दूतावास से जानकारी मांगी है। पुलिस के अनुसार इंडोनेशिया की रहने वाली महिला का लद्दाख निवासी मददगार जिग्मत लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसकी लोकेशन कभी गोवा, तो कभी पश्चिम बंगाल और यूपी में मिल रही है।पुलिस जिग्मत की सटीक लोकेशन ट्रेस न होने की बात कह रही है। संवाद न्यूज एजेंसी से फोन पर बातचीत में जिग्मत ने बताया कि वह लद्दाख के महाबोधि मंदिर, 5 एच 9 जे प्लस 283 लेह में है। एक वर्ष पहले मंदिर के धर्मगुरु ने उसकी बात इंडोनेशिया की महिला से कराई थी। धर्मगुरु के आदेश पर ही उसने तीन भारतीय बौद्ध अनुयायियों को चीन भेजा था। जिग्मत ने कहा कि वह लद्दाख के महाबोधि मंदिर में ही रहता है। उससे इंडोनेशिया के दूतावास ने संपर्क किया है। भारतीय पुलिस से भी फोन पर बात हुई है। कहा कि जब भी बुलाया जाएगा, वह जांच में सहयोग के लिए उपस्थित रहेगा। संवादसोनौली कोतवाली पुलिस ने इंडोनेशिया की महिला के खिलाफ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 की धारा 22 व 23 के अलावा इन धाराओं में भी प्राथमिकी दर्ज की है।धारा 319 (2) – दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करके या किसी जीवित, मृत या काल्पनिक व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करना।धारा 336 (3) – किसी व्यक्ति को धोखा देने या छल करने के इरादे से फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना।धारा 338 – किसी मूल्यवान प्रतिभूति (जैसे चेक, शेयर, प्रॉपर्टी के कागजात) या वसीयत की कूटरचना (फर्जीवाड़ा) करना।धारा 340 (2) - यह जानते हुए कि कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फर्जी/कूटरचित है, उसे अदालत या किसी अन्य जगह पर असली के रूप में इस्तेमाल करना।000कोलकाता के नया चाइना टाउन टेंगरा में फो गुआंग शान बौद्ध मठ है जिसका संचालन बौद्ध महिलाएं करती हैं। यहां कैलिग्राफी और मंदारिन सिखाई जाती है और हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी और मराठी में वर्कशॉप होती है। इंडोनेशिया की महिला इसी संस्था की अध्यक्ष है। फिलहाल जांच एजेंसियां यह नहीं जान सकी हैं कि भारतीय बौद्ध अनुयायियों को चीन भेजने के पीछे वास्तविक मकसद क्या था और जिन लोगों को चीन भेजा गया वे अब कहां हैं। इसके लिए दूतावास से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है।10 नवंबर को पकड़ी गई इंडोनेशिया की महिला को सोनौली पुलिस ने अगले दिन सीजेएम न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया था। जिला कारागार में महिला को अलग बैरक में रखा गया है। कारागार अधीक्षक वीके गौतम ने बताया कि महिला सामान्य कैदियों की तरह रह रही है और अधिकतर समय ध्यान और योग में गुजार रही है। उसका दिन ध्यान से ही शुरू होता है।इंडोनेशिया की महिला के मोबाइल का 15 फीसदी डेटा रिकवर हो गया है। उसमें एक भारतीय नंबर मिला है जिसकी लोकेशन कभी लद्दाख तो कभी दिल्ली में मिल रही है। इंडोनेशिया के दूतावास से भी महिला के बारे जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने पर महिला को रिमांड पर लेने का प्रयास होगा।- अजय कुमार, विवेचक सोनौली कोतवाली, महराजगंज