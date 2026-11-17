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बैसार निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता का सोमवार को पड़ोसी श्याम करन गुप्ता और उनके बेटों से विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान श्यामकरन, उनके बेटे अर्जुन, दीपू और एक अज्ञात व्यक्ति ने कृष्ण कुमार के साथ मारपीट की। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की टेंट की दुकान है। इसी कारोबार को लेकर उनके बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। परिजन के मुताबिक, सोमवार को इसी रंजिश में कृष्ण कुमार की पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई।थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि मृतक के बेटे अशोक की तहरीर पर श्यामकरन, अर्जुन, दीपू और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।