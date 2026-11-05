फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   In a joint operation with the SSB, the quality and legitimacy of the medicines were verified; samples were collected and sent for testing.

Maharajganj News: सोनौली में 10 मेडिकल स्टोरों पर औषधि विभाग का छापा

Thu, 05 Nov 2026 02:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
In a joint operation with the SSB, the quality and legitimacy of the medicines were verified; samples were collected and sent for testing.
सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी और नकली दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए औषधि विभाग की टीम ने बुधवार को एसएसबी की 22वीं वाहिनी के जवानों के साथ सोनौली कस्बे में छापा मारा। इस दौरान 10 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई और कुछ दवाओं के नमूने भी लिए गए।
विज्ञापन

औषधि निरीक्षक नवीन कुमार और एसएसबी के उप निरीक्षक सिकंदर सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने दोपहर में अलग-अलग मेडिकल स्टोरों पर पहुंचकर जांच की। टीम ने दुकानों में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता, वैधता और भंडारण की स्थिति देखी। साथ ही दुकानदारों से दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेख भी मांगे। अधिकारियों ने संदिग्ध दवाओं के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान संचालकों को बिना वैध दस्तावेज किसी भी दवा का भंडारण नहीं करने की हिदायत दी गई।
विज्ञापन

औषधि निरीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी और नकली दवाओं की बिक्री की आशंका को देखते हुए अभियान चलाया गया है। करीब 10 मेडिकल स्टोरों की जांच कर कुछ दवाओं के नमूने लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। अवैध दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed