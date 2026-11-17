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सूर्योदय का समय सुबह 6:16 बजे था लेकिन कोहरे की चादर में सूर्य सिमटे रहे। दृश्यता घटकर 30 मीटर रह गई। इंतजार के बाद भी सूर्य नहीं दिखे तो व्रतियों ने सुबह साढ़े छह बजे तक अर्घ्य दिया।शहर के बलिया नाला, उद्योग तिराहा समेत सभी घाटों पर महिलाएं घुटने भर पानी में खड़ी होकर सूर्य का इंतजार कर रही थीं। घाट हो या सड़क, हर जगह घना कोहरा था, बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। अर्घ्य के बाद श्रद्धालु घरों को लौटे तो पूरा शहर मानो थम सा गया। छठ घाटों पर सुबह 10 बजे तक श्रद्धा भक्ति का माहौल बना रहा।खनुआ क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमावर्ती डंडा नदी, घाघरा नदी और गांव के पोखरों पर भोर से ही भीड़ जुट गई। हरदीडाली, कैथवलिया उर्फ बरगदही, शेख फरेंदा, खनुआ, आराजी सरकार उर्फ बैरिहवा, बरगदवा उर्फ गनवरिया, सुकरौली उर्फ अरघा समेत कई इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे। भारत और नेपाल के लोगों ने एक साथ अर्घ्य देकर भाईचारे का संदेश दिया। प्रशासन की ओर से गोताखोर, पुलिस और एसएसबी के जवान तैनात रहे। इस दौरान गोपाल नारायण चौधरी, आशा देवी, खनुआ चौकी प्रभारी अभिषेक जायसवाल आदि मौजूद रहे।नौतनवा में ‘दुखवा मिटाईं छठी मैया रऊए आसरा हमार’ गीतों के बीच महापर्व संपन्न हुआ। नगर के डॉ. राम मनोहर लोहिया, दोमुहान, गोशाला, बनैलिया मंदिर एवं भुंडी छठ घाटों पर महिलाओं ने घुटने भर पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया। अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने भगवान भास्कर व गंगा आरती में भाग लिया और नगर पर कृपा बनाए रखने की कामना की। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर सजावट, लाइटिंग, पथ प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा में सीओ बसंत सिंह, तहसीलदार कर्ण सिंह, थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह भ्रमणशील रहे।ठूठीबारी में चंदन नदी तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। कालीगंज, सकहवां, बैरियां, राजाबारी समेत क्षेत्र की हजारों व्रती महिलाएं गाजे-बाजे के साथ पूजन सामग्री लेकर पहुंचीं। दीपक प्रज्वलित कर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पति-पुत्र की लंबी आयु की कामना की। रामनगर, किसुनपुर, लक्ष्मीपुर खुर्द, गडौरा, जमुईकला आदि घाट भी दीयों की रोशनी से जगमग रहे। बाद में कई व्रती महिलाएं ठूठीबारी के मिनी बाबा धाम स्थित पंचमुखी शिव मंदिर पहुंचीं और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।फरेंदा में महिलाओं का सुबह चार बजे से ही घाटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दुर्गा मंदिर मानसरोवर, प्रेम पोखरा, बनकटी, हरदीडाली, सिधवार में व्रतियों ने घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्य का इंतजार किया। पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष विजयलक्ष्मी जायसवाल पहुंचीं। निचलौल नगर के कोर्ट मोहल्ला स्थित बौलिया पोखरी, घोड़हवा के दामोदरी पोखरा, बरगदवा, चमनगंज पुल सहित ओबरी, बाली, खोन्हौली में सुबह तीन बजे से ही महिलाएं दउरा-डलिया लेकर पहुंच गईं। कोहरे के कारण सात बजे तक सूर्य का इंतजार करना पड़ा, फिर अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया। नगर पंचायत अध्यक्ष शिवनाथ मद्धेशिया और थानाध्यक्ष योगेंद्र राय व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे।विकासखंड सिसवा के हेवती अमृत सरोवर पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। चिउटहां, बेलभरियां, बगही और करमही के सरोवरों को आकर्षक लाइटों और स्वागत द्वार से सजाया गया था।अड्डा बाजार के चौतरवा और भिटौली के धर्मपुर छठ घाट पर रात भर भजन-कीर्तन और जगराता हुआ। दिनेश मणि त्रिपाठी, अभिषेक मणि त्रिपाठी, हरीलाल यादव ने छठ गीतों से समां बांधा। धर्मपुर में युवा समाजसेवी मोहम्मद समीर ने फीता काटकर जगराता का शुभारंभ किया और भाईचारे का संदेश दिया।