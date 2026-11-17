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आचार्य ने बताया कि कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने देवर्षि नारद सहित अन्य संतों से भगवान श्रीकृष्ण के रूप, गुण और माधुर्य का वर्णन सुना था। इससे उनका मन भगवान श्रीकृष्ण के प्रति समर्पित हो गया और उन्होंने उन्हें अपना पति मान लिया।उन्होंने बताया कि रुक्मिणी के भाई रुक्मी इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। इसकी जानकारी होने पर रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथ भगवान श्रीकृष्ण के पास संदेश भेजा और अपनी व्यथा सुनाई। संदेश मिलते ही भगवान श्रीकृष्ण कुंडिनपुर पहुंचे। वहां कात्यायनी देवी के मंदिर से रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठाकर द्वारका ले गए।इस दौरान राजेंद्र उपाध्याय, शांति देवी, रामचंद्र, राजेंद्र दुबे, सतीश चंद दुबे, दीनानाथ उपाध्याय, सेवानाथ उपाध्याय और कृष्ण मुरारी यादव सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।