Maharajganj News: जन शिकायतों को लेकर समाधान दिवस में पहुंचे पूर्व विधायक अमन मणि

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नौतनवा। जनता की समस्याओं से जुड़ी शिकायतें लेकर शनिवार को नौतनवा तहसील में आयोजित समाधान दिवस में पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी पहुंचे। यहां उन्होंने डीएम गौरव सिंह सोगरवाल एवं एसपी शक्ति मोहन अवस्थी को जन समस्याओं से अवगत कराया और समाधान की दिशा में कार्रवाई की मांग की।इस मौके पर पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने बताया कि बरगदवा, सोनौली एवं नौतनवा क्षेत्र की तमाम निजी और सरकारी जमीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा कर जनता का हक मारा जा रहा है। क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। मामले को लेकर पहले भी शिकायत की गई है लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया है।पूर्व विधायक ने जल्द से जल्द मामलों का समाधान न होने और विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जांच न बैठाने की स्थिति में आंदोलन को बाध्य होने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने पूर्व विधायक की बातों को गंभीरता से सुनते हुए मामलों के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामलों की जांच के लिए संबंधित विभाग के जिम्मेदारों की संयुक्त टीम गठित की जाएगी।