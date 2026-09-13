Maharajganj News: युवती को भगाने के आरोप में चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:44 AM IST
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मां ने थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग
सिसवा बाजार। कस्बा निवासिनी महिला ने कोठीभार पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसी के वार्ड का युवक तीन अन्य साथियों की मदद से उसकी बेटी को भगा ले गया है। इससे पहले उसकी बेटी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करके उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। महिला ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी बेटी की तलाश करने की मांग की है।
पीड़िता का कहना है कि सोशल मीडिया में फोटो वायरल करने के मामले की शिकायत उसने स्थानीय पुलिस चौकी पर की थी, जिस पर आरोपी युवक को बुलाकर पुलिस ने समझाया था। आरोप है इसके बाद वह अपने तीन सहयोगियों की सहायता से उसकी बेटी को लेकर फरार हो गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता के तहरीर पर मामले में रवि, मंटू, संजय और आशीष के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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सिसवा बाजार। कस्बा निवासिनी महिला ने कोठीभार पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसी के वार्ड का युवक तीन अन्य साथियों की मदद से उसकी बेटी को भगा ले गया है। इससे पहले उसकी बेटी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करके उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। महिला ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी बेटी की तलाश करने की मांग की है।
पीड़िता का कहना है कि सोशल मीडिया में फोटो वायरल करने के मामले की शिकायत उसने स्थानीय पुलिस चौकी पर की थी, जिस पर आरोपी युवक को बुलाकर पुलिस ने समझाया था। आरोप है इसके बाद वह अपने तीन सहयोगियों की सहायता से उसकी बेटी को लेकर फरार हो गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता के तहरीर पर मामले में रवि, मंटू, संजय और आशीष के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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