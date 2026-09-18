Maharajganj News: रास्ते में रोककर पिता-पुत्र से मारपीट, प्राथमिकी

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महराजगंज। कोतवाली क्षेत्र के बांसपार बैजौली गांव के टोला बेलहिया में तीन दिन पहले हुई कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ गया। मामले में शिवलाल यादव ने गांव के ही चार लोगों पर बेटे शैलेश यादव और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी उस्मान खान, इसराइल उर्फ मिलन, आलमगीर खान, अलाउद्दीन खान निवासी बैजोली टोला बेलहिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।शिवलाल का गांव के ही उस्मान खान से दो दिन पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर शैलेश यादव गांव के रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी उस्मान खान, उसका बेटा इसराइल उर्फ मिलन, आलमगीर खान और अलाउद्दीन खान ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि चारों ने लाठी-डंडे से शैलेश यादव और शिवलाल यादव के सिर पर वार कर दिया। मारपीट में शैलेश का सिर फट गया और वह घायल हो गया।सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।