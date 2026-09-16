फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Eight Indian women arrested on charges of theft.

Maharajganj News: चोरी करने के आरोप में आठ भारतीय महिलाएं गिरफ्तार

Wed, 16 Sep 2026 01:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 16 Sep 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Eight Indian women arrested on charges of theft.
- नेपाल पुलिस ने की कार्रवाई, तौलेश्वर मंदिर परिसर से हिरासत में लिया
विज्ञापन


सोनौली। तीज के दौरान मंदिर में उमड़ी भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने के आरोप में नेपाल पुलिस ने आठ भारतीय महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कपिलवस्तु नगरपालिका-1 स्थित तौलेश्वर मंदिर परिसर से हिरासत में लिया। मामले में आगे की जांच जारी है।

डीएसपी रिपेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि सोमवार को तीज के अवसर पर तौलेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान सीसीटीवी निगरानी कक्ष में तैनात पुलिसकर्मियों ने भीड़ में कुछ महिलाओं की गतिविधियां संदिग्ध देखीं। सूचना मिलने के बाद संबंधित पुलिस कार्यालय और वार्ड पुलिस कार्यालय, तौलिहवा की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। चोरी के आरोप में आठ महिलाओं को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
विज्ञापन

बताया कि आरोपियों के पास से चोरी से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को तौलिहवा स्थित कपिलवस्तु जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के लिए सात दिन की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की है। बताया कि गिरफ्तार महिलाओं की पहचान रिता देवी (35) सरदार नगर चौरीचौरा गोरखपुर, अनिता देवी (30) पोकरी दुसवा कैंपियरगंज, उषा देवी (35) शोहरतगढ़ सिद्दार्थ नगर, गीता देवी (32) चौरीचौरा, उषा देवी (25) श्याम देउरवा परतावल महराजगंज, शीला (24), काजल 20 उस्का बाजार सिद्दार्थ नगर और राजमती (50) आनन्द नगर महराजगंज के रूप में हुई है। बताया कि मामले की जांच जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed