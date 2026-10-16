फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   During this time, Vaishnavi was introduced to the functioning of the police station and the responsibilities of the police.

Maharajganj News: आठवीं की छात्रा वैष्णवी बनीं एक दिन की कोतवाल

Fri, 16 Oct 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
During this time, Vaishnavi was introduced to the functioning of the police station and the responsibilities of the police.
महराजगंज। मिशन शक्ति के तहत बृहस्पतिवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा वैष्णवी को एक दिन के लिए सदर कोतवाली का प्रभारी बनाया गया। इस दौरान वैष्णवी को थाने की कार्यप्रणाली, पुलिस की जिम्मेदारियों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े पहलुओं से परिचित कराया गया।
विज्ञापन

इस पहल से छात्राओं को यह समझने का अवसर मिलता है कि पुलिस किस तरह आमजन की शिकायतों पर कार्रवाई करती है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाती है। साथ ही बालिकाओं को अपनी बात खुलकर रखने, निर्णय लेने और नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed