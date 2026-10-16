Maharajganj News: आठवीं की छात्रा वैष्णवी बनीं एक दिन की कोतवाल

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इस पहल से छात्राओं को यह समझने का अवसर मिलता है कि पुलिस किस तरह आमजन की शिकायतों पर कार्रवाई करती है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाती है। साथ ही बालिकाओं को अपनी बात खुलकर रखने, निर्णय लेने और नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

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महराजगंज। मिशन शक्ति के तहत बृहस्पतिवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा वैष्णवी को एक दिन के लिए सदर कोतवाली का प्रभारी बनाया गया। इस दौरान वैष्णवी को थाने की कार्यप्रणाली, पुलिस की जिम्मेदारियों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े पहलुओं से परिचित कराया गया।