Maharajganj News: नारायणी नदी में मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट

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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाट पर साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आने-जाने के रास्ते व्यवस्थित रखने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि विसर्जन के दौरान अव्यवस्था न हो। अधिकारियों ने घाट पर नाविकों और गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी संसाधन तैयार रखने पर जोर दिया। विज्ञापन

सीओ ने कहा कि विसर्जन के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ कानून-व्यवस्था भी बनी रहे। एसडीएम व सीओ ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाट पर साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आने-जाने के रास्ते व्यवस्थित रखने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि विसर्जन के दौरान अव्यवस्था न हो। अधिकारियों ने घाट पर नाविकों और गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी संसाधन तैयार रखने पर जोर दिया।सीओ ने कहा कि विसर्जन के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ कानून-व्यवस्था भी बनी रहे। एसडीएम व सीओ ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

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निचलौल। नारायणी-गंडक नदी की शाखा के 13/4 पुल स्थित घाट पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एसडीएम अवनीश त्रिपाठी और सीओ रविंद्र कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया।