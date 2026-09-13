Maharajganj News: नेपाल में आपदा, भंसार दफ्तर पर सन्नाटा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:45 AM IST
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महराजगंज। नेपाल में जल प्रलय के बाद जनजीवन प्रभावित होने का असर नेपाल सीमा पर भी दिखाई दे रहा है। जल प्रलय से पहले नेपाल जाने वाले भारतीय यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी लेकिन भंसार कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
भंसार कार्यालय पर भंसार बनवाने वाले काफी कम यात्री नजर आ रहे हैं। फिलहाल केवल दोपहिया वाहनों से भारतीय यात्री नेपाल की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। पहले की तुलना में अन्य वाहनों की आवाजाही भी काफी कम हो गई है। नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से रास्ते प्रभावित होने की वजह से लोग नेपाल जाने से बच रहे हैं।
भंसार स्थल पर भीड़ कम होने से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा नजर आ रहा है। नेपाल के बेलहिया निवासी होटल कारोबारी भैरव जोशी ने बताया कि नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण आवागमन प्रभावित होने से यात्रियों की संख्या में कमी आई है।
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भंसार कार्यालय पर भंसार बनवाने वाले काफी कम यात्री नजर आ रहे हैं। फिलहाल केवल दोपहिया वाहनों से भारतीय यात्री नेपाल की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। पहले की तुलना में अन्य वाहनों की आवाजाही भी काफी कम हो गई है। नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से रास्ते प्रभावित होने की वजह से लोग नेपाल जाने से बच रहे हैं।
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भंसार स्थल पर भीड़ कम होने से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा नजर आ रहा है। नेपाल के बेलहिया निवासी होटल कारोबारी भैरव जोशी ने बताया कि नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण आवागमन प्रभावित होने से यात्रियों की संख्या में कमी आई है।
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