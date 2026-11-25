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स्थिति यह है कि कस्बे के जयहिंद चौराहा, सब्जी मंडी, भुंडी मोहल्ला, हनुमान चौक, स्टेशन चौराहा, परसोहिया, घंटाघर चौक, राहुल नगर, पुरानी नौतनवा, गांधी चौक, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि स्थानों पर छुट्टा पशु जगह-जगह झुंड के झुंड विचरण करते रहते हैं, जिनसे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।स्थानीय नागरिक आशीष अग्रहरि, रवि जायसवाल, अविनाश मोहन, सूरज कुमार, इमरान खान, निखिल कुमार, सुनील जायसवाल, संतोष जायसवाल आदि लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर जिम्मेदारों से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।अधिशासी अधिकारी संदीप सरोज का कहना है कि छुट्टा पशुओं को गौशाला भिजवाने के लिए नपा कर्मियों को लगाया गया है। कुछ लोग पालतू पशुओं को सड़क पर छोड़ दे रहे हैं। पशुपालकों को चेतावनी दी जाएगी, यदि लोगों में सुधार नहीं हुआ तो पकड़ में आने पर पालतू पशुओं को भी गौशाला भेज दिया जाएगा।