Maharajganj News: युवा वैज्ञानिक की मौत की सीबीआई जांच की मांग

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जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि सिसवा ब्लॉक क्षेत्र के असमन छपरा गांव निवासी राहुल सिंह की 14 जुलाई को लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र में हैनीमन चौराहे के पास स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। संगठन ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की।संगठन ने सरकार से मामले की गहन जांच कर घटना की वास्तविकता सामने लाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।

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महराजगंज। राष्ट्रीय सैंथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की।