Maharajganj News: त्योहारों पर बाइक-स्कूटी की बढ़ी बिक्री महिलाओं को भा रही स्कूटी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर स्थित राधा कृष्णा होंडा, एस के मोटर्स, निहाल होंडा, नमन मोटर्स व वंदना टीवीएस द्वारा इस त्योहार गाड़ियों की खरीदारी पर आकर्षक उपहार के साथ-साथ चल रहे ऑफर का भी लाभ दिया जा रहा है। नवरात्र, दशहरा को लेकर शोरूम के द्वारा हर गाड़ी की खरीद पर ग्राहकों को अच्छे स्कीम के साथ आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है।राधा कृष्णा होंडा के डायरेक्टर ऐश्वर्या यादव ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन से ही गाड़ी खरीदारी को लेकर ग्राहकों में उत्साह दिख रहा है। सेल्स मैनेजर अमित सिंह व धनेश्वर दूबे ने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ग्राहक कम कीमत और अच्छी माइलेज को प्राथमिकता दे रहे हैं। एस के मोटर्स के डायरेक्टर परमजीत सिंह व प्रभजोत सिंह ने बताया कि करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली व छठ के लिए प्री बुकिंग चल रही है। हालांकि शोरूम पर नए मॉडल में गाड़ियों का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।कमांड एरिया मैनेजर संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, जिले में 500 से अधिक वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। निहाल होंडा के जनरल मैनेजर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस बार गाड़ियों के मॉडल में कई नई चीजें जोड़ी गई हैं जो ग्राहकों की पहली पसंद बन रही हैं।नमन मोटर्स के मैनेजर वरुण त्रिपाठी ने बताया कि दशहरा, धनतेरस और दिवाली को लेकर करीब 70 वाहनों की बुकिंग हुई है। धनतेरस व दिवाली को देखते हुए शोरूम पर और भी गाड़ियां मंगाने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है।