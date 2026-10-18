फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Customers can take advantage of this opportunity by making purchases from the shops participating in the festival.

Maharajganj News: त्योहारों पर बाइक-स्कूटी की बढ़ी बिक्री महिलाओं को भा रही स्कूटी

Sun, 18 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Customers can take advantage of this opportunity by making purchases from the shops participating in the festival.
महराजगंज। अमर उजाला की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी त्योहारी सीजन में शुभ-लाभ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से पाठक लाखों रुपये के पुरस्कार जीत सकेंगे। महोत्सव में शामिल दुकानों से खरीदारी कर ग्राहक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। काफी लोग नवरात्र शुरू होते ही मोटरसाइकिल खरीदनी शुरू कर दी है। धनतेरस और दिवाली की बुकिंग के लिए ग्राहकों में उत्साह दिख रहा है।
विज्ञापन

नगर स्थित राधा कृष्णा होंडा, एस के मोटर्स, निहाल होंडा, नमन मोटर्स व वंदना टीवीएस द्वारा इस त्योहार गाड़ियों की खरीदारी पर आकर्षक उपहार के साथ-साथ चल रहे ऑफर का भी लाभ दिया जा रहा है। नवरात्र, दशहरा को लेकर शोरूम के द्वारा हर गाड़ी की खरीद पर ग्राहकों को अच्छे स्कीम के साथ आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है।
विज्ञापन

राधा कृष्णा होंडा के डायरेक्टर ऐश्वर्या यादव ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन से ही गाड़ी खरीदारी को लेकर ग्राहकों में उत्साह दिख रहा है। सेल्स मैनेजर अमित सिंह व धनेश्वर दूबे ने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ग्राहक कम कीमत और अच्छी माइलेज को प्राथमिकता दे रहे हैं। एस के मोटर्स के डायरेक्टर परमजीत सिंह व प्रभजोत सिंह ने बताया कि करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली व छठ के लिए प्री बुकिंग चल रही है। हालांकि शोरूम पर नए मॉडल में गाड़ियों का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कमांड एरिया मैनेजर संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, जिले में 500 से अधिक वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। निहाल होंडा के जनरल मैनेजर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस बार गाड़ियों के मॉडल में कई नई चीजें जोड़ी गई हैं जो ग्राहकों की पहली पसंद बन रही हैं।नमन मोटर्स के मैनेजर वरुण त्रिपाठी ने बताया कि दशहरा, धनतेरस और दिवाली को लेकर करीब 70 वाहनों की बुकिंग हुई है। धनतेरस व दिवाली को देखते हुए शोरूम पर और भी गाड़ियां मंगाने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed