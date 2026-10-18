फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Crowds of devotees flocked to the puja pandals to catch a glimpse of the captivating form of the Goddess.

Maharajganj News: मूर्तियों के पट खुले, पंडालों में उमड़ी श्रद्धा की भीड़

Sun, 18 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Crowds of devotees flocked to the puja pandals to catch a glimpse of the captivating form of the Goddess.
महराजगंज। शनिवार को महासप्तमी के दिन जिले के विभिन्न पंडालों में स्थापित मां दुर्गा के प्रतिमा के पट खुल गए। पट खुलते ही शनिवार की देर शाम में महराजगंज शहर से लेकर विभिन्न पूजा पंडालों में मां के मनोहारी रूप के दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई।
विज्ञापन

शहर के दुर्गा मंदिर, पोस्ट ऑफिस गली, हनुमानगढ़ी चौराहा, मऊपाकड़, सदर कोतवाली के बगल, उद्योग चौराहा, अमरुतिया बाजार, आजादनगर, शिवनगर, इंदिरानगर, सक्सेना नगर में बने पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का शनिवार की देर शाम करीब सात बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां के पट खुले। इसके साथ ही यहां पर मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। देर रात तक पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही।
विज्ञापन

नेत्र दर्शन के साथ सिसवा दुर्गा पूजा महोत्सव का हुआ आगाज : सिसवा बाजार। क्षेत्र व कस्बे में नवरात्र के महासप्तमी तिथि को मां दुर्गा के दर्शन और नेत्र पूजन के साथ पंडालों के पट खोल दिए गए। और नेत्र दर्शन के साथ सिसवा दुर्गा पूजा महोत्सव आगाज़ हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय कस्बे के विभिन्न पंडालों में शनिवार के सायं पूजा अर्चना के साथ मां अम्बे के पंडालों पट खोल दिए गए। और नेत्र दर्शन के साथ सिसवा दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। बाल दुर्गा पूजा समिति (दूरभाष केंद्र), लोकायन दुर्गा पूजा समिति, राम जानकी मंदिर समिति, रेलवे स्टेशन कंपाउंड,बैंक रोड, फलमंडी, हठ्ठी माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, शायर माता मंदिर, हनुमान मंदिर, अमरपुरवा, ग़ज़रू टोला, स्टेट चौक, रोडवेज बस स्टैंड, आदिशक्ति दुर्गा पूजा व अखाडा समिति गोपाल नगर, इस्टेट चौक सहित नगर व क्षेत्र के सभी पंडालों के पट खोल दिए गए। जिसके बाद मां जगदम्बा के नेत्र दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed