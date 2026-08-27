Maharajganj News: जार्डन के मामले में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, सात को अगली सुनवाई

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जानकारी के अनुसार, 11 जुलाई को सोनौली सीमा से एसएसबी 22वीं वाहिनी के हत्थे चढ़ा विदेशी नागरिक जार्डन बिना वीजा व पासपोर्ट के नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। एसएसबी ने इसे पकड़कर सोनौली कोतवाली को सुपुर्द किया। इसके खिलाफ आव्रजन व विदेशी अधिनियम 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे अमेरिका का नागरिक अपनी प्राथमिकी में दर्ज किया था लेकिन रिमांड पूछताछ के बाद इसके ब्रिटिश नागरिकता की जानकारी हुई। विज्ञापन

जार्डन को शुरुआती दिनों में जनपद कारागार में ही रखा गया था लेकिन रिमांड पूछताछ के बाद 29 जुलाई को इसे गोरखपुर कारागार शिफ्ट किया गया। गोरखपुर कारागार जाने के बाद सुरक्षा कारण व चार्जशीट न दाखिल होने के चलते जार्डन की पेशी वीसी के जरिये हो रही थी। जानकारी के अनुसार, 11 जुलाई को सोनौली सीमा से एसएसबी 22वीं वाहिनी के हत्थे चढ़ा विदेशी नागरिक जार्डन बिना वीजा व पासपोर्ट के नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। एसएसबी ने इसे पकड़कर सोनौली कोतवाली को सुपुर्द किया। इसके खिलाफ आव्रजन व विदेशी अधिनियम 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे अमेरिका का नागरिक अपनी प्राथमिकी में दर्ज किया था लेकिन रिमांड पूछताछ के बाद इसके ब्रिटिश नागरिकता की जानकारी हुई।जार्डन को शुरुआती दिनों में जनपद कारागार में ही रखा गया था लेकिन रिमांड पूछताछ के बाद 29 जुलाई को इसे गोरखपुर कारागार शिफ्ट किया गया। गोरखपुर कारागार जाने के बाद सुरक्षा कारण व चार्जशीट न दाखिल होने के चलते जार्डन की पेशी वीसी के जरिये हो रही थी।

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महराजगंज। सोनौली-अंतरराष्ट्रीय सीमा से पकड़े गए विदेशी नागरिक जार्डन के मामले में सोनौली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। चार्जशीट के साथ केस डायरी में आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 व धोखाधड़ी की प्राथमिकी प्रस्तुत की गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सात सितंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने अभियुक्त को उक्त तिथि में जेल से तलब करने के लिए भी आदेश जारी कर दिया है।