Maharajganj News: खुले में शराब पी रहे आठ लोगों का किया चालान

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खनुआ। सोनौली कोतवाली क्षेत्र के हरदीडाली चौराहे पर देसी शराब की दुकान के आसपास खुले में शराब पी रहे आठ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने शनिवार को चालान कर दिया।जानकारी के अनुसार पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि हरदीडाली चौराहे पर स्थित देशी शराब की दुकान के आसपास लोग सड़क किनारे अथवा दुकानों के सामने खुले में बैठकर शराब पीते हैं, जिससे आने-जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। साथ ही आए दिन विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इस पर खनुआ पुलिस चौकी प्रभारी अभिषेक जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस ने देसी शराब की दुकान पर अचानक पहुंचकर चेकिंग की।इस दौरान खुले में शराब पीते हुए आठ लोग मिले, जिन्हें हिरासत में लेकर चालान कर दिया। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा कृत्य करते पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि खनुआ पुलिस चौकी प्रभारी अभिषेक जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस ने हरदीडाली चौराहे पर स्थित देशी शराब की दुकान व आसपास चेकिंग की। इस दौरान खुले में शराब पी रहे आठ का चालान किया गया है।