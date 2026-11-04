फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Case from Nagar Panchayat Brijmanganj: Shopkeeper arrested for selling firecrackers without a license

Maharajganj News: 14 किलो अवैध आतिशबाजी व विस्फोटक सामग्री बरामद

Wed, 04 Nov 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Case from Nagar Panchayat Brijmanganj: Shopkeeper arrested for selling firecrackers without a license
बृजमनगंज। नगर पंचायत बृजमनगंज में अवैध रूप से आतिशबाजी व विस्फोटक पटाखे बेचने के आरोप में पुलिस ने एक जनरल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से तीन बोरियों में लगभग 14 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है।
विज्ञापन

सोमवार को उप निरीक्षक गजेन्द्र प्रताप सिंह व अर्चना यादव समेत पुलिसकर्मी जांच कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वार्ड-7 स्वतंत्रता सेनानी नगर में नगर पंचायत कार्यालय के पास एक व्यक्ति अपने जनरल स्टोर की दुकान के सामने अवैध आतिशबाजी व पटाखे बेच रहा है। पुलिस पहुंची तो दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम शुभम कुमार कसौधन निवासी स्वतंत्रता सेनानी नगर बताया।
विज्ञापन

दुकान के सामने प्लास्टिक की तीन बोरियों और तख्त पर भिन्न-भिन्न प्रकार के ब्रांड व देसी आतिशबाजी व विस्फोटक पटाखे रखे मिले। पूछताछ में उसने बताया कि दिवाली के त्योहार पर बिक्री के लिए लाया था। लाइसेंस मांगने पर नहीं प्रस्तुत कर सका। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर बरामद विस्फोटक सामग्री को सील कर जब्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि 14 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ स्वतंत्रता सेनानी नगर निवासी शुभम कसौधन को गिरफ्तार किया गया। अग्निशमन विभाग को विस्फोटक सामग्री के निस्तारण के संबंध में अवगत कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed