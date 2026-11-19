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विज्ञापन चौक थानाक्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात मुंडन संस्कार की खुशियों के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। समारोह में खाना बनाने के लिए बुलाए गए रसोइए ने छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने पीड़िता के मामा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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लालच देकर सागौन के बागीचे में ले गया आरोपी पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, चौक थानाक्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को मुंडन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित था। समारोह में मेजबान की छह वर्षीय भांजी भी शामिल होने आई थी। आरोप है कि रात करीब 7:30 बजे समारोह में खाना बनाने आया मधुबनी बड़ा टोला निवासी एक व्यक्ति बच्ची को कुछ लालच देकर घर के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित सागौन के बागीचे में ले गया और उसके साथ हैवानियत की।



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गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर बच्ची के चीखने-रोने की आवाज सुनकर जब परिजन बागीचे की तरफ दौड़े, तो आरोपी मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ और बदहवास हालत में मिली मासूम को परिजन आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिठौरा ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल महराजगंज रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भी हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने बच्ची को बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है।

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