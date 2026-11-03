फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   An argument broke out while children were boarding a bus; the matter reached the police outpost.

Maharajganj News: फल विक्रेता और बस कंडक्टर में मारपीट, एक-दूसरे पर रुपये छीनने का लगाया आरोप

Tue, 03 Nov 2026 02:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
An argument broke out while children were boarding a bus; the matter reached the police outpost.
परतावल। परतावल चौराहे पर सोमवार को बच्चों को बस में चढ़ाने के दौरान फल विक्रेता और बस कंडक्टर के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को चौकी ले गई। यहां दोनों ने एक-दूसरे पर रुपये छीनने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

फल विक्रेता के अनुसार, वह परतावल चौराहे पर ठेले पर फल बेच रहा था। इसी दौरान महराजगंज से गोरखपुर जा रही बस में एक महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ चढ़ रही थी। बस आगे बढ़ने लगी तो फल विक्रेता ने चालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बस पर दो बार हाथ मारा, ताकि बस रुककर धीरे-धीरे आगे बढ़े और बच्चे आसानी से चढ़ सकें। इसी बात को लेकर बस कंडक्टर और फल विक्रेता के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद हाथापाई तक पहुंच गया।
विज्ञापन

मामला पुलिस चौकी पहुंचने पर बस कंडक्टर ने फल विक्रेता पर किराए के रुपये छीनने का आरोप लगाया, जबकि फल विक्रेता ने कंडक्टर पर फल बिक्री के रुपये छीनने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इस बाबत चौकी प्रभारी अनीश सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed