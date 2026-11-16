Maharajganj News: बहनोई से शादी की चर्चा पर किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ी

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जानकारी के अनुसार, किशोरी की बड़ी बहन की शादी कुछ समय पहले कोठीभार क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। कुछ महीने पहले उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार में किशोरी की शादी उसके बहनोई से कराने की चर्चा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बहनोई के परिवार की ओर से भी इस रिश्ते का प्रस्ताव आया था। बिना दहेज और अतिरिक्त खर्च के शादी होने की संभावना के चलते परिजन इसके लिए तैयार थे लेकिन किशोरी इस रिश्ते के खिलाफ थी।इसी दौरान किशोरी की इंस्टाग्राम के माध्यम से बरगदवा क्षेत्र के एक युवक से बातचीत शुरू हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। किशोरी उसी युवक से शादी करना चाहती है। हालांकि, युवक ने बालिग होने के बाद ही विवाह करने की बात कही थी।ग्रामीणों के अनुसार, रविवार सुबह करीब पांच बजे वह गांव के पास स्थित टावर पर चढ़ गई। वहां से उसने चिल्लाकर कहा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराई गई तो वह टावर से कूदकर जान दे देगी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने परिजन व ग्रामीणों की मदद से उसे समझाया। करीब चार घंटे बाद सुबह नौ बजे किशोरी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई।थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि किशोरी को सुरक्षित मोबाइल टावर से नीचे उतार लिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।