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Maharajganj News: अधूरी नाली से सड़क पर बह रहा गंदा पानी, ग्रामीण परेशान

Mon, 16 Nov 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:46 AM IST
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On Sunday, villagers submitted a memorandum to the Sub-Divisional Magistrate of Nautanwa, seeking a resolution.
परसामलिक। नौतनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लक्ष्मीनगर में अधूरी नाली ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने से ग्रामीणों व राहगीरों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी नौतनवा को ज्ञापन सौंपा।
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ज्ञापन में अभिमन्यु सिंह, चंद्रभान, फिरोज, अजमत अली, सद्दाम, श्यामसुंदर, सतई, राजेश और आदित्य चौधरी समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि एक भूमि पर नाली दर्ज है। इसके बावजूद यहां नाली का निर्माण आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है। इससे पानी रास्ते पर बहता रहता है और आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। ग्रामीणों ने नाली का निर्माण पूरा कराकर उसे आबादी के पास स्थित गड्ढे से जोड़ने की मांग की है।
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इस संबंध में एडीओ पंचायत रामकृष्ण प्रसाद ने बताया कि जल्द ही नाली निर्माण कार्य करा दिया जाएगा।
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