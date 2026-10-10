फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Action taken due to support to CJP movement; officials were going to Delhi by Gorakhdham train

Maharajganj News: भाकियू जिलाध्यक्ष को किया नजरबंद

Sat, 10 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Action taken due to support to CJP movement; officials were going to Delhi by Gorakhdham train
महराजगंज। दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित काॅकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन को समर्थन देने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामअशीष को पुलिस ने उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। शुक्रवार दोपहर मुजुरी स्थित आवास पर पुलिस फोर्स तैनात रखी गई, जिससे वह दिल्ली नहीं जा सके।
विज्ञापन

देर शाम सात बजे पुलिस उनके घर से लौटी। भाकियू जिलाध्यक्ष रामअशीष स्थानीय पदाधिकारियों के साथ मुजुरी स्थित आवास से गोरखपुर के लिए निकलने वाले थे। वहां से उन्हें गोरखधाम ट्रेन से दिल्ली जाना था। इसी दौरान पनियरा पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर ही रोक दिया। पनियरा के थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एहतियातन यह कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन

भाकियू कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पनियरा पुलिस ने शाम सात बजे तक हमें हाउस अरेस्ट रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed